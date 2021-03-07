وظائف

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

0 نشر
reporter 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


اسمع الخبر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أمن الفندق: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير العمارة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
شارك الخبر

شارك الخبر




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا