وظائف إدارية شاغرة في مجموعة سيركو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مجموعة الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة سيركو:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– خبير العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المحاسبة، أو القانون).

التقديم على وظائف مجموعة شركة سيركو:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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