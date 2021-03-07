وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

– أمين مختبر (للنساء/ جدة).

– مشرف عمال (الأحساء).

– مشرف الصيانة والتشغيل (الأحساء).

– مهندس ميكانيكي (الأحساء).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 23 رجب 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 7 شعبان 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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