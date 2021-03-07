وظائف

#وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

0 نشر
reporter 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

#وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


اسمع الخبر

أعلنت هيئة السوق المالية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الطرح والاندماج والاستحواذ.

– أخصائي رئيسي/ دراسات لجنة الفصل.

– مدير وحدة تطوير البنية التحتية.

– أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– أخصائي المشتريات والعقود.

– أخصائي تطبيقات الأعمال.

– أخصائي حوكمة تقنية الأعمال.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا