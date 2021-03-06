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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06 الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 130 فرصة وظيفية متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر اسمع الخبر أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 134 وظيفة شاغرة بالرياض، جدة، نجران وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه: الوظــائف المتاحة كالتالي: 1- ممرض قانوني أول (العدد 50 وظيفة): – درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض). – خبرة لا تقل عن سنة. • للتقديم: ( اضغط هنــا ). 2- ممرض قانوني ثانٍ (العدد 50 وظيفة): – درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض). – لا يُشترط خبرة سابقة. • للتقديم: ( اضغط هنــا ). 3- أخصائي جراحة القلب. – مؤهل في التخصص مع خبرة 5 سنوات. – مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة. • للتقديم: ( اضغط هنــا ). 4- ممرض – ممرضة عامة قانونية (العدد 33 وظيفة): – درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) لا يُشترط خبرة سابقة. – مستشفى القوات المسلحة بنجران. • للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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