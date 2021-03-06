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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 130 فرصة وظيفية
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 134 وظيفة شاغرة بالرياض، جدة، نجران وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظــائف المتاحة كالتالي:
1- ممرض قانوني أول (العدد 50 وظيفة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).
– خبرة لا تقل عن سنة.
• للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- ممرض قانوني ثانٍ (العدد 50 وظيفة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).
– لا يُشترط خبرة سابقة.
• للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- أخصائي جراحة القلب.
– مؤهل في التخصص مع خبرة 5 سنوات.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
• للتقديم: ( اضغط هنــا ).
4- ممرض – ممرضة عامة قانونية (العدد 33 وظيفة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) لا يُشترط خبرة سابقة.
– مستشفى القوات المسلحة بنجران.
• للتقديم: ( اضغط هنــا ).
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