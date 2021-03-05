الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

#وظائف إدارية شاغرة في شركة بن زقر كورو

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

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أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مراقب مالي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي شهادة أخرى ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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