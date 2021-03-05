وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل رئيسي/ المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الاقتصاد، المبيعات الصناعية، إدارة الأعمال).

– ممثل المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المبيعات الصناعية).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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