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#وظائف هندسية شاغرة للجنسين في طيران أديل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

#وظائف هندسية شاغرة للجنسين في طيران أديل

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مخطط هندسة الطائرات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة الدبلوم التقني أو شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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