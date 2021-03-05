وظائف هندسية شاغرة للجنسين في طيران أديل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مخطط هندسة الطائرات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة الدبلوم التقني أو شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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