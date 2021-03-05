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#وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

#وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

للعمل بفروع الشركة في منطقة حائل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مدير أول الأصول والمرافق/ الدواجن”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة حائل.

شروط وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف متاحة للرجال من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الفنادق)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.

وأفادت شركة المراعي أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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