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#وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
للعمل بفروع الشركة في منطقة حائل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مدير أول الأصول والمرافق/ الدواجن”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة حائل.
شروط وظائف شركة المراعي:
وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف متاحة للرجال من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الفنادق)، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة المراعي:
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.
وأفادت شركة المراعي أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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