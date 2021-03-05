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#وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

#وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

للعمل بفروع الشركة في جدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدير أول/ التحليل المالي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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