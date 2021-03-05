وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الراشد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “منسق مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الراشد للأسمنت” في مدينة الرياض.

شروط وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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