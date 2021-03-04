وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل المخاطر والحوكمة والامتثال (الرياض): شهادة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مركز البيانات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو أي مجال تقني ذي الصلة.

– أخصائي الكهرباء والصيانة (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الكهرباء، أو المجالات ذات الصلة.

– مشرف الصيانة الكهربائية (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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