12 #وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير برنامج التصنيع (الرياض).

– مدرب القتال الإلكتروني (الطائف).

– مشرف إلكترونيات الطيران/ التايفون (الطائف).

– فني خلية التدريب والصيانة/ التايفون (الطائف).

– مشرف فني متجر كهرباء الهواء والبطاريات/ التايفون (الطائف).

– فني دعم معدات الاختبار والمعايرة/ التايفون (الطائف).

– مدرب بحري/ الكهرباء (الظهران).

– مدرب بحري/ فني نظم معلومات (الظهران).

– مدرب بحري/ فني هندسة بحرية وهياكل السفن (الظهران).

– مدرب بحري/ فني هندسة الأسلحة (الظهران).

– خبير عمليات السرب/ التورنادو (الظهران).

– مدرب ومنسق العمليات (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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