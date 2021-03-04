وظائف إدارية وهندسية شاغرة في نسما القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير المحاسبة والمراجعة: شهادة الماجستير في تخصص المحاسبة.

– مساح الكميات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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