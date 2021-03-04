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#وظائف هندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:
وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس إنتاج رئيسي.
– مهندس إنتاج.
التقديم على وظائف شركة صدارة للكيميائيات:
أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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