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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


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أعلنت شركة زين للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول المشتريات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير الشراكات والتحالفات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المبيعات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي المشتريات الفنية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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