وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والعيادات الطبية التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدخل بيانات (الرياض): شهادة الثانوية العامة.

– أخصائي أول محتوى (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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