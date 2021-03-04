وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية فما فوق) للعمل بفروع البنك بمنطقة الجوف والمنطقة الوسطى، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

1- صراف (Teller)

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن سنتين من الخبرة العملية في مجال ذي صلة.

– معرفة كاملة بسياسات وإجراءات البنك السعودي الفرنسي المتعلقة بالتنظيم والعمليات والمبادئ التوجيهية للإدارة والمنتجات والخدمات.

– يُفضل إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.

– مهارات تحليلية جيدة تتعلق بالأرقام والإحصاءات المالية.

• للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- مدير فرع – المنطقة الوسطى

(Branch Manager – Central Region)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، مبيعات، تسويق، مالية).

– خبرة 8 سنوات من العمل في دور مماثل.

• للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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