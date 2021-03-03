جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

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أعلنت جامعة حفر الباطن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بكوادر وطنية مؤهلة (رجال، نساء) من حملة شهادة الدكتوراه (أستاذ مساعد؛ أستاذ مشارك؛ أستاذ)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المستندات المطلوبة:

1- سيرة ذاتية.

2- نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية.

3- نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية.

4- نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحله.

5- في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

6- بيان خدمة للموظف الحكومي، وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 23/ 07/ 1442هـ الموافق 07/ 03/ 2021م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 05/ 08/ 1442هـ الموافق 18/ 03/ 2021م.

التقديم:

– من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).



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