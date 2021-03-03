الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بن زقر كورو

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق إدارة طلبات العملاء: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو سلسلة التوريد، أو التخطيط)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير الإنفاق التجاري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي ضمان الجودة/ الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، تكنولوجيا الأغذية، علم الأحياء الدقيقة، علوم الأغذية).

التقديم على وظائف شركة بن زقر كورو المحدودة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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