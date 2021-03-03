وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس الصحة والسلامة والأمن: شهادة الدبلوم في تخصص الأمن والسلامة.

– أخصائي أمن المعلومات (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، أمن المعلومات).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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