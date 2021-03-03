وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– منسق جودة ونوعية (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي (المدينة المنورة).

– كبير اختصاصين سريري (المدينة المنورة).

– أخصائي علاج تنفسي (المدينة المنورة).

– مشرف المختبر الطبي (المدينة المنورة).

– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية (المدينة المنورة).

– كبير السكرتاريين (المدينة المنورة).

– مساعد رئيس تمريض/ تمريض الجراحة (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

– ممثل ثاني دخول المرضى (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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