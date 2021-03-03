وظائف شاغرة للجنسين في جمعية عناية الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية”، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جمعية عناية الصحية:

وبيّنت الجمعية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب عام.

– مسوق مشاريع.

– سكرتير.

التقديم على وظائف جمعية عناية الصحية:

وأوضحت الجمعية، أنّ على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2021م.

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