وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة باسمح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس دعم العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد واللوجستيات، أو الهندسة الصناعية)، أو ما يعادلها.

– مدير تخطيط التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الهندسة الصناعية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– ممثل مركز الاتصال (للنساء): شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة شركات باسمح التجارية:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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