وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة حفر الباطن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، على مسمى (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، وترغب بشغلها بكوادر وطنية مؤهلة (رجال، نساء)، من حملة شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات.

شروط وظائف جامعة حفر الباطن:

وأبرزت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– أن يرفق المتقدم معادلة لشهادته في حال الحصول على المؤهل من خارج السعودية.

– أن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ في كل مراحل الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).

– أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

وبيّنت الجامعة أنّ المستندات المطلوبة هي:

– سيرة ذاتية.

– نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية.

– نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية.

– نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحلة.

– في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

– بيان خدمة للموظف الحكومي وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.

التقديم على وظائف جامعة حفر الباطن:

وأوضحت الجامعة، أن سيتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 23 رجب 1442هـ، من خلال التقديم على الرابط التالي: (هنا)

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