الزكاة والدخل تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تحليل الأعمال بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

– محلل إجراءات العمل (العمليات).

(Business Process Analyst)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية ، إدارة الجودة ، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة (3) سنوات كحد أدنى في مجال تطوير العمليات التجارية وإدارة العمليات وتحليل الأعمال أو مجال توثيق العمليات.

– مستوى متقدم في برامج الحاسب ومجموعة Microsoft Office.

– مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.

– مهارات تحليلية ممتازة.

من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

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