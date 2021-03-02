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الزكاة والدخل تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين فقط
للعمل بمجال تحليل الأعمال بمدينة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تحليل الأعمال بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
– محلل إجراءات العمل (العمليات).
(Business Process Analyst)
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية ، إدارة الجودة ، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة (3) سنوات كحد أدنى في مجال تطوير العمليات التجارية وإدارة العمليات وتحليل الأعمال أو مجال توثيق العمليات.
– مستوى متقدم في برامج الحاسب ومجموعة Microsoft Office.
– مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.
– مهارات تحليلية ممتازة.
من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).
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