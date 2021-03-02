الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

برنامج يسّر يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسّر ” عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظائف المتاحة:

1- خبير السياسات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

– خبرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع التحوّل الرقمي.

– خبرة في مشتريات تقنية المعلومات والاتصالات.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- عالم البيانات – خبير:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، علم البيانات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

– خبرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع التحوّل الرقمي.

– خبرة في الرياضيات والإحصاء.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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