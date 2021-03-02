شكرا لقرائتكم برنامج يسّر يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
برنامج يسّر يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
اسمع الخبر
العناوين الفرعية
أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسّر ” عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الوظائف المتاحة:
1- خبير السياسات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
– خبرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع التحوّل الرقمي.
– خبرة في مشتريات تقنية المعلومات والاتصالات.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- عالم البيانات – خبير:
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، علم البيانات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
– خبرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع التحوّل الرقمي.
– خبرة في الرياضيات والإحصاء.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
شارك الخبر
شارك الخبر