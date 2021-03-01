21 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض، ومستشفى القوات المسلحة بنجران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض أول/ وحدة العناية المركزة لقلب الأطفال (عدد 10 وظائف).

– ممرض أول/ أمراض وجراحة القلب للبالغين (عدد 10 وظائف).

– طبيب استشاري طب أسرة.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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