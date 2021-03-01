وظائف صحية وإدارية شاغرة في مختبرات البرج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير طبي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية.

– موظف مشتريات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم المختبرات، سلسلة التوريد).

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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