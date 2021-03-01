وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي مختبر (الرياض).

– تقني تخدير (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– رسام مخططات (الرياض).

– ناسخ طبي (المدينة المنورة).

– مستشار تنفيذي/ الشؤون الطبية والسريرية (المدينة المنورة).

– مساعد ثانٍ إدارة حالات (المدينة المنورة).

– مساعد أول إدارة حالات (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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