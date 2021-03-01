وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة المشارق للتجارة والمقاولات، وشركة الزامل للصيانة والتشغيل، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة سراكو” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (للرجال).

– موظف استقبال (للجنسين).

– سكرتير (للجنسين).

– مراقب عمال (للجنسين).

– مدير مشروع (عدد وظيفتين/ للجنسين).

– سائق (عدد وظيفتين/ للرجال).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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