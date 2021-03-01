وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجال ذات الصلة؛ وذلك للعمل بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير الأعمال.

– محلل التنقل.

– مدير الوصول والمغادرة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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