وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة مازولا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مازولا، المتخصصة بمجال إنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة مازولا:

وبينت شركة مازولا، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مستودع: شهادة الدبلوم في تخصصات: (اللوجستيات، سلسلة التوريد).

– فني معمل الجودة (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصصات: (تكنولوجيا الغذاء، الكيمياء، علم الأحياء الدقيقة).

التقديم على وظائف شركة مازولا:

وأوضحت شركة مازولا، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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