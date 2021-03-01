وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير سلسلة التوريد (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المشتريات، الخدمات اللوجستية، المواد، إدارة سلسلة التوريد).

– مدير تطوير المنتجات (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر