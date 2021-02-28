وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جمعية إنسان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “جمعية إنسان”، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الإدارة العامة للجمعية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جمعية إنسان:

وبيّنت إدارة الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم تقنية المعلومات: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

– مسؤول إدارة المعرفة التقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف جمعية إنسان:

وأوضحت إدارة الجمعية، أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021م، ويستمر التقديم لمدة أسبوع، مشيرة إلى أن على الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظيفة (رئيس قسم تقنية المعلومات)، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة (مسؤول إدارة المعرفة التقنية)، اضغط (هنا)

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