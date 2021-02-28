وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة الكفاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من تبوك، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الموارد البشرية (عدد 4 وظائف/ تبوك).

– مشرف حراسة أمنية (تبوك).

– مشرف حراسة أمنية (رأس الخير).

– مهندس مدني لمراقبة الجودة (رأس الخير).

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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