وظائف شاغرة في جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بمنطقة جازان، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة جازان.

تفاصيل وظائف جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري:

وبيّنت إدارة الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق مشاريع وبرامج (للجنسين).

– سكرتير تنفيذي (للرجال).

– حارس أمن (للرجال).

طريقة التقديم على وظائف جمعية الأمير محمد بن ناصر:

وأوضحت إدارة الجمعية، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة على البريد الإلكتروني للجمعية: ([email protected])، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الأربعاء 19 رجب 1442هـ الموافق 3 مارس 2021م.

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