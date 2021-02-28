وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنتاج: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال، أو التجارة الإلكترونية)، أو أي مجال مشابه.

– مدير الترميم والتأهيل: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (علم الآثار، الترميم، الهندسة).

– مدير المشروع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو التسويق، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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