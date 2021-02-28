وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مختبر صحة الحيوان: شهادة الماجستير في تخصص علم الأحياء الدقيقة البيطري، أو المجالات ذات الصلة.

– فني صيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الأتمتة الصناعية، أو الهندسة الميكانيكية).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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