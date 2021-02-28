بدء التقديم على وظائف الحرس الوطني للرجال والنساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء على بند التشغيل والصيانة، على النحو التالي.

1- مهندس مدني.

2- فني إلكترونيات.

3- مشرف سلامة وصحة مهنية.

4- مأمور مستودع.

5- عامل.

المؤهلات المطلوبة:

– (بكالوريوس، دبلوم، الشهادة الابتدائية).

الشروط العامة

1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- العمر لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- أن يكون لائقًا طبيًا وأن يجتاز الكشف الطبي.

5- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة.

6- ألّا يكون محالًا على التقاعد من أي جهة حكومية.

7- الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيًا بالعمل الإداري.

8- الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحًا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

9- سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

10- أن يكون مسجلًا في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.

موعد التقديم:

– متاح بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1442/07/16هـ الموافق 2021/02/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/07/20هـ الموافق 2021/03/04م.

التقديم:

– من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

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