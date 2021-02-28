وظائف شاغرة لدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون

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الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظائف المتاحة

1- مهندس أول مطابقة:-

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد مجالات الهندسة.

– خبرة عملية لمدة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس وسنتين للماجستير.

– خبرة في مجال البنية التحتية للجودة.

– خبرة في التشريعات الفنية وإجراءات تقويم المطابقة.

2- باحث أول مواصفات:-

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد فروع الهندسة أو العلوم.

– خبرة عملية لمدة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس وسنتين للماجستير.

3- مساعد إداري مالية:-

– درجة الدبلوم في أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو تخصص ذي علاقة.

– للدبلوم خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

– للبكالوريوس يفضل من لديه خبرة سابقة.

4- مساعد فني مالية:-

– درجة الدبلوم في أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو تخصص ذي علاقة.

– يفضل من لديه خبرة سابقة.

5- مهندس مطابقة:-

– درجة البكالوريوس في أحد مجالات الهندسة.

– خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنتين.

6- مُحلل نظم – أعمال تقني:-

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الحاسب الآلي، تقنية معلومات) أو تخصص ذي علاقة.

– خبرة عملية لمدة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس وسنتين للماجستير.

7- فني نظم (IT Help desk):-

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية معلومات، علوم الحاسب) أو تخصص ذي علاقة.

– خبرة عملية لا تقل عن سنه واحدة.

8- باحث أول موارد بشرية:-

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، المجالات الإدارية، المجالات المالية).

– خبرة عملية لمدة لا تقل عن 4 سنوات للبكالوريوس وسنتين للماجستير.

* الشروط العامة:-

1- لمواطني ومواطنات الدول الأعضاء.

2- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

3- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية المطلوبة بمعدل لا يقل عن 75%.

4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

– متاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/07/20هـ الموافق 2021/03/04م.

* رابط التقديم: (اضغط هنــا).

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