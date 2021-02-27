شكرا لقرائتكم غدًا.. بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27
اسمع الخبر
غدًا.. بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع
متابعات الخليج 365 - الرياض
اسمع الخبر
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية بنظام التعاقد المباشر، حيث يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد القادم وذلك على النحو التالي:
- وظائف إدارية.
- وظائف هندسية.
- وظائف فنية.
- وظائف بمجال التدريب الرياضي.
وأضافت وزارة الدفاع أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والشروط والإجراءات اضغط هنا
شارك الخبر
شارك الخبر