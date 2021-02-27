غدًا.. بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية بنظام التعاقد المباشر، حيث يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الأحد القادم وذلك على النحو التالي: