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وظائف تقنية وهندسية لحملة البكالوريوس لدى STC
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت الاتصالات السعودية (STC)، عن توفر وظائف تقنية وهندسية شاغرة (للرجال) في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي أول عمليات البنية التحتية (Senior Infrastructure Operation Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة اتصالات، هندسة كهربائية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: تقديم الدعم الفني للعملاء الداخليين والخارجيين ودعم البنية التحتية للعمليات وبدء التشغيل في الشبكات وحمايتها.
2- مهندس أول تصميم البنية التحتية (Senior Infrastructure Design Engineer)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (هندسة شبكات، هندسة اتصالات، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: تصميم الدوائر المعقدة للأنظمة التقنية وحصر متطلبات الأعمال وتحويلها إلى مواصفات تقنية وأنظمة قواعد بيانات وتخزين.
3- كبير مهندسي عمليات البينة التحتية (Chief Infrastructure Operations Engineers)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة اتصالات، هندسة كهربائية) مع خبرة 5 سنوات في مجال مشابه.
الوصف الوظيفي:
الإشراف على الدعم الفني للعملاء الداخليين والخارجيين ودعم البنية التحتية للعمليات وبدء التشغيل في الشبكات وحمايتها.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– يفضل من لديهم شهادة PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
– توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
– رواتب تنافسية.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– علاوة أداء سنوية.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– التطوير الوظيفي.
التقديم:
من خلال الرابط التالي:
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