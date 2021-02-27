وظائف تقنية وهندسية لحملة البكالوريوس لدى STC

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الاتصالات السعودية (STC)، عن توفر وظائف تقنية وهندسية شاغرة (للرجال) في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي أول عمليات البنية التحتية (Senior Infrastructure Operation Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة اتصالات، هندسة كهربائية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تقديم الدعم الفني للعملاء الداخليين والخارجيين ودعم البنية التحتية للعمليات وبدء التشغيل في الشبكات وحمايتها.

2- مهندس أول تصميم البنية التحتية (Senior Infrastructure Design Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (هندسة شبكات، هندسة اتصالات، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: تصميم الدوائر المعقدة للأنظمة التقنية وحصر متطلبات الأعمال وتحويلها إلى مواصفات تقنية وأنظمة قواعد بيانات وتخزين.

3- كبير مهندسي عمليات البينة التحتية (Chief Infrastructure Operations Engineers)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة اتصالات، هندسة كهربائية) مع خبرة 5 سنوات في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي:

الإشراف على الدعم الفني للعملاء الداخليين والخارجيين ودعم البنية التحتية للعمليات وبدء التشغيل في الشبكات وحمايتها.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– يفضل من لديهم شهادة PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

– توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

– رواتب تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– علاوة أداء سنوية.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– التطوير الوظيفي.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

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