شكرا لقرائتكم #وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26
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#وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، على مسمى “صيدلاني”؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
شروط وظائف مستشفى قوى الأمن:
وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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