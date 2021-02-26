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#وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة أويل ويل فاركو

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

#وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة أويل ويل فاركو

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


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أعلنت شركة ناشيونال أويل ويل فاركو- المتخصصة في الأعمال الهندسية وصناعة النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة ناشيونال أويل ويل فاركو:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل حسابات المبيعات.

– فني صيانة ميكانيكية.

– مشرف صيانة المرافق.

– مشغل معدات.

التقديم على وظائف شركة ناشيونال أويل ويل فاركو:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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