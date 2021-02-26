وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول عمليات البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكومبيوتر.

– مهندس أول تصميم البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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