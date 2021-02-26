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#وظائف صحية شاغرة لدى أرامكو الطبي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

#وظائف صحية شاغرة لدى أرامكو الطبي

لحمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والبورد

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه البورد في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الأحساء، والظهران.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الأنف والأذن والحنجرة (الأحساء).

– طبيب الجلدية (الظهران).

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2021م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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