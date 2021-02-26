وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص أمن المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس مشروع أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر