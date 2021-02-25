وظائف إدارية شاغرة في شركة المياه الوطنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير السياسات والإجراءات المالية”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة المياه الوطنية:

وبيّنت شركة المياه الوطنية أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية:

وأوضحت شركة المياه الوطنية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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