وظائف إدارية شاغرة في الجمعية الخيرية بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمعية الخيرية بحائل، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في إدارة الجمعية والمستودع الخيري التابع للجمعية.

تفاصيل وظائف الجمعية الخيرية بحائل:

وبيّنت الجمعية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد المدير العام للتميز المؤسسي.

– أخصائي تطوير مؤسسي.

– باحث اجتماعي.

– أخصائي تنمية موارد مالية.

– مدير قسم المستودع الخيري.

– منسق فرز.

– كاشير المتجر الخيري.

طريقة التقديم على وظائف الجمعية الخيرية بحائل:

وأوضحت الجمعية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف الإدارة، اضغط (هنا)

للتقديم على وظائف المستودع الخيري، اضغط (هنا)

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